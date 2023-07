Secondo quanto raccontato oggi in edicola da Il Messaggero, sono tre gli esterni in uscita: Reynolds, Spinazzola e anche Matias Vina, appena rientrato dal prestito al Bournemouth. Il quotidiano scrive che la volontà del mancino uruguaiano è quella di tornare alle Cherries e ha chiesto al club capitolino il rinnovo del prestito. Idee diverse quella della Roma, che invece vuole cederlo a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza degli inglesi.