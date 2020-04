A Roma le immagini di alcuni presunti giocatori della Roma intenti ad allenarsi con un preparatore hanno destato polemiche a non finire sui social network. Alcuni media che raccontano le vicende giallorosse hanno parlato di un video vecchio, che non rappresenterebbe in alcun modo una violazione dell'isolamento. A fare chiarezza ci ha pensato l'autore stesso del filmato, un tifoso biancoceleste di nome Alessandro, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "Era venerdì scorso. Stavo andando a lavorare e sono passato lì a Casal Palocco. Ho visto Perotti, Dzeko, il preparatore atletico e ho fatto il video. L'ho mandato sul gruppo di amici, e uno di loro l'ha pubblicato su Facebook. Smentite? Non avrei avuto alcun interesse a mandare quel video, non mi sono inventato nulla. Avevo i guanti e la mascherina sul cruscotto. Prima ho visto Perotti e gli ho fatto la foto, poi sono ripassato, l'ho rivisto, fatto il video e strillato 'Forza Lazio'. Ho la foto con data e ora".