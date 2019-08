La Roma ha chiuso un nuovo colpo in difesa. Si tratta del difensore centrale classe '97 Mert Cetin che arriva a titolo definitivo dal ​Genclerbirligi per 3,5 milioni di euro. Il centrale sta svolgendo in queste ore le visite mediche di rito a Villa Stuart prima della firma sui contratti.



PROTAGONISTA IN TURCHIA - Già da tempo nel mirino del direttore sportivo della Roma, Petrachi, Cetin è un difensore centrale dotato di gran fisico (alto 1,89), destro di piede, ma in grado di giocare anche da centrale sinistro di un pacchetto difensivo a 4. È stata una delle note più liete della promozione nella SuperLig turca del ​Genclerbirligi in cui ha collezionato 26 presenze e 1 gol. Per acquistarlo la Roma ha battuto la concorrenza del Fenerbahce che aveva fatto un tentativo per lui a inizio estate.