E’ Ante Coric il primo rinforzo del mercato 2.0 di Monchi. Dopo mesi di trattative, il centrocampista croato è finalmente pronto a dire di sì alla Roma. Stamattina l’ormai ex Dinamo Zagabria – che guadagnerà 7 milioni di euro più uno di bonus – si è recato nella clinica privata di Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito. Se tutto andrà per il meglio, nelle prossime ore dovrebbe essere dato l’annuncio dell’ufficialità dell’affare, con Coric che si legherà ai colori giallorossi fino al 2023.