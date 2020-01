Primo giorno da nuovo calciatore della Roma per il difensore brasiliano Roger Ibanez. Il calciatore proveniente dall'Atalanta è giunto alla clinica Villa Stuart di primo mattino per sostenere le visite mediche di rito; la formula dell'operazione è quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro (più 2 di bonus).