Getty Images

Roma, visto l'Athletic? Spettacolo a Bilbao, 7-1 al Valladolid coi fratelli Williams scatenati

Federico Targetti

15 minuti fa



L'Athletic Club di Bilbao manda un messaggio forte e chiaro alla Roma: i baschi, avversari dei giallorossi negli ottavi di finale di Europa League in programma il 6 e il 13 marzo, hanno passeggiato sul Real Valladolid nella prima partita della domenica di Liga.



A San Mamès è stata una festa con le reti di Jauregizar, due volte Nico Williams, Sannadi, Sancet, Guruzeta e Inaki Williams: 7-1 il risultato finale e sono solo 6 i punti di distanza dal Barcellona, primo a ieri con una gara in più del Real Madrid.



Hanno segnato tutti i componenti del quartetto offensivo: i fratelli Williams, uno ghanese e uno spagnolo per via della scelta di quale Nazione rappresentare tra le due eleggibili per origini, il fantasista Sancet e la punta di manovra Guruzeta. Roma avvisata.