Con l'infortunio di Diego Perotti, la Roma è anche a caccia di un esterno offensivo. Il nome nuovo sul taccuino di Petrachi è Mateus Vital, classe 1998 del Corinthians. Intanto, in patria il brasiliano ha commentato l'interesse dei giallorossi: "Sono stato colto di sorpresa. Sono arrivato negli spogliatoi e c’erano alcune persone che mi scrivevano. Ho detto chiaramente al mio manager di dirmi solo quando ha qualcosa di concreto, una proposta ufficiale. Finora non mi è arrivato nulla" , le sue parole al canale brasiliano.



"Il Corinthians è un grande club, come la Roma. Il mio pensiero, il mio focus è totalmente qui. Sarò papà a breve: mia figlia sta per nascere. Sono molto contento di stare qui, in un club che ho imparato ad amare, così come i miei compagni di squadra e lo staff tecnico che mi hanno accolto a braccia aperte", ha concluso.