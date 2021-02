Tra i nomi in corsa per il posto di Edin Dzeko in vista della prossima settimana c'è anche quello di Dusan Vlahovic. Come riporta il Romanista tra le parti, ossia Tiago Pinto ed entourage stretto del centravanti serbo ci sarebbero stati già due incontri. Il primo l'estate scorsa, il secondo pochi giorni fa, a Trigoria, con Pinto che si è visto con il socio italiano di Darko Kristic, procuratore di Vlahovic. Il socio di Kristic ha spiegato come il ventunenne serbo è pronto a lasciare Firenze perché ha l'ambizione di giocare in un club impegnato anche nelle coppe europee nonostante il possibile rinnovo coi viola. Tiago Pinto ha ascoltato con attenzione, ha ribadito la sua stima nei confronti del centravanti che considera uno dei migliori prospetti nel ruolo. Sull'attaccante è forte pure l'interesse del Milan e di Borussia Dortmund.