Il Sassuolo spinge per. L'attaccante classe 2003 della Roma era già stato individuato un anno fa come possibile contropartita per l'affare Frattesi, poi mai andato in porto. L'idea però non è mai tramontata, ieri l'ad neroverde Carnevali ha avuto un appuntamento con il general manager della Roma Pinto eAl momento c'è ancora distanza tra i due club sulla valutazione del giocatore ma si continua a trattare:. La Roma deve incassare 30 milioni di plusvalenze entro fine mese per rispettare i paletti economici imposti dal Fair Play Finanziario, per arrivare al traguardo è disposta a sacrificare anche qualche giovane. E Volpato rientra nella lista dei possibili partenti.