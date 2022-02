Intervenuto a Dazn, Cristian Volpato, autore di un gol nel pareggio della Roma contro il Verona, ha risposto così alle domande che gli sono state poste:



"Mourinho mi ha detto di giocare semplice, di fare bene l'ultimo passaggio. Poi ho segnato. Totti? (suo procuratore, ndr) Ancora non ho visto il telefono. Lui è come un fratello per me, mi segue, mi dà tanti consigli. Il mio ruolo è trequartista, da sempre. Ma posso giocare anche da numero 8. Obiettivi? I miei obiettivi per quest'anno erano debuttare. Ho fatto un esordio da 2' e mi sono subito innamorato e oggi quando sono entrato ho provato le stesse sensazioni. Il mio idolo era Maradona".