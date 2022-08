Gini Wijnaldum è ormai un giocatore della Roma, e il momento dell'abbraccio coi tifosi è arrivato. L'accordo totale trovato col Psg negli scorsi giorni riguarda un prestito oneroso con diritto di riscatto inferiore ai 9 milioni che può diventare obbligo in caso di qualificazione in Champions. Un altro acquisto da Champions per la Roma dopo Matic e Dybala.



ARRIVO - L'olandese atterrerà intorno alle 16,50 a Ciampino, a bordo dell'aereo dei Friedkin con la probabile presenza di almeno uno tra Dan e Ryan a bordo. Poi raggiungerà Trigoria e probabilmente solo domani mattina svolgerà le visite mediche. Domenica sarà presentato in grande stile all'Olimpico prima della sfida amichevole allo Shakhtar di fronte a 65 mila tifosi.Wijnaldum ha detto subito si a Mourinho declinando offerte di Premier e Liga. Percepirà 5 milioni dalla Roma mentre gli altri 2 saranno corrisposti dal Psg. In caso di riscatto poi subentrerà il Decreto Crescita. Gini ha rinunciato inoltre a quasi 1 milione di euro di bonus.