Gini Wijnaldum ha deciso: non si opererà alla tibia destra fratturata una settimana fa in allenamento. La decisione è arrivata stamattina dopo un ultimo consulto con la Roma, l’Olanda e il Psg. Si procederà con la terapia conservativa visto che che la frattura è composta. Il che vuol dire circa 25 giorni in più di recupero e niente Mondiale per l’olandese. Alla Roma cambia visto che riavrà Wijnaldum comunque a gennaio, alla ripresa del campionato.