Roma-Wolfsberger 2-2 (primo tempo 2-1)

Marcatori: 6′ Perotti (rig), 11′ Florenzi (aut.), 19′ Dzeko, 64′ Weissman

Ammoniti: 32′ Diawara, 56′ Rnic



Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Under (67′ Pellegrini), Mkhitaryan, Perotti (67′ Zaniolo); Dzeko.



All.: Fonseca.



Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitznig (73′ Schofl); Liendl; Niangbo (94′ Steiger), Weissman (92′ Hodzic).

All.: Mohamed Sahli



Arbitro: Pawson.