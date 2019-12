Ultima giornata di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca, impegnata alle 21 all'Olimpico contro il Wolfsberger. Primi nel gruppo insieme al Borussia Monchengladbach, i giallorossi cercano il pass per i sedicesimi di finale contro gli austriaci, già eliminati. A Dzeko e compagni basta un punto: Fonseca punta su Under, Mkhitaryan e Perotti dietro al bosniaco. Sulla fascia, invece, torna Florenzi.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Olimpico fattore positivo per la Roma: una sola sconfitta nelle nove gare stagionali, 13 risultati utili consecutivi tra le mura amiche - invece - nella fase a gironi della competizione. Ospiti reduci da tre sconfitte consecutive in Europa. Un solo precedente tra le due squadre: è l'1-1 dell'andata in Austria. Negli altri 5 precedenti contro squadre austriache, il bilancio recita 3 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Roma: Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko



Wolfsberger: Kofler; Novak, Solbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitznig; Liendl; Weissman, Niangbo



