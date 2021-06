Granit Xhaka si appresta a diventare il primo rinforzo della Roma di Mourinho. La fumata bianca definitiva potrebbe arrivare già sabato visti i passi in avanti importanti fatti tra Roma e Arsenal in queste ore. l centrocampista svizzero, che si sta allenando nella capitale in vista degli Europei, ha raggiunto un accordo da giorni sulla base di un quadriennale da 2,5 milioni più bonus. Vicino anche l'ok tra i due club che dovrebbe aggirarsi sui 18 milioni di euro per l'acquisto del mediano tanto voluto da Mourinho.