Era l'obiettivo numero uno della Roma a giugno, ma i tentennamenti della società giallorossa lo hanno convinto a restare all'Arsenal, così Xhaka ha anche firmato il rinnovo di contratto con i Gunners. Lo ha confermato lui stesso in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club dopo la sconfitta 2-0 contro il Chelsea. Queste le sue parole: "Sono molto felice, sono ancora qui. Ho firmato un nuovo contratto e voglio meritarmelo. prima di tutto allo staff, poi ai tifosi, che sanno che darò tutto in ogni partita della stagione e in ogni sessione di allenamento".