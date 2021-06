Due rinforzi per Mourinho sono in dirittura d’arrivo. Entro il week end, infatti, dovrebbe arrivare la firma di Xhaka. Lo svizzero, che si sta allenando al Tre Fontane, ha già detto sì e attende la fumata bianca tra Arsenal e Roma. L’altro affare - riporta Leggo - a un passo è Rui Patricio. Il portiere portoghese, di scuderia Mendes, è in scadenza 2022 con il Wolverhampton e viene valutato 11 milioni dal club inglese. La Roma spera di spuntarla a 8 più bonus.