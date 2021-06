. Il club giallorosso. Intanto, il mediano dei Gunners ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale, lasciando spazio a poche interpretazioni.come quella della capitale. Non è ancora ora quindi per un ritorno alle origini, nella sua Basilea.Granit Xhaka a 29 anni è nel pieno della sua carriera e haAndrà a completare un reparto ora più variegato che mai, con il regista Cristante, il metronomo Villar, l’instancabile tuttofare Veretout, il giovanissimo Darboe e il capitano Pellegrini.La richiesta iniziale dei Gunners di 25 milioni era giudicata troppo alta dalla Roma, maLo svizzero spinge per uscire e ha già l’accordo con i giallorossi sulla base di unOggi ha parlato, in conferenza stampa dal ritiro della nazionale svizzera, del suo futuro. “. Ma ora non ha senso guardare indietro. Chiudere al Basilea? Sì, è incredibile come vola il tempo.È certamente un sogno per me e Tauli (suo fratello Taulant Xhaka, ndr) giocare di nuovo insieme all’FC Basel, anche se solo per un minuto o per una partita e mi piacerebbe vincere un altro titolo con l’FCB. Un ritorno ora? Al momento non ci sto pensando. Voglio solo offrire un calcio di alta qualità con la nostra squadra di punta qui e ora e soprattutto all’Euro".- Prima o poi tornerà a casa, nel club più importante di Svizzera, con suo fratello Taulant, ma quel momento non è ancora arrivato. A 29 anni, Granit può ancora dare molto al calcio europeo, almeno per qualche stagione. Per questo,