Zakaria anche contro la Nazionale di Roberto Mancini ha saputo dimostrare tutto il suo valore, entrando nella ripresa e modificando gli equilibri. L’impressione è che ci sia un desiderio svizzero nel cuore giallorosso, dato che l’obiettivo di Tiago Pinto è passato da Granit Xhaka a Zakaria, scrive La Gazzetta dello Sport. Adesso si sta cercando di fare le mosse giuste per portarlo alla corte di Mourinho già a gennaio.



SCADENZA - Nato a Ginevra da padre congolese e madre sudanese, il Borussia non è mai sceso sotto i 20 milioni di richiesta. Cifra alta, considerando il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per questo il club tedesco sta cercando di fargli rinnovare il rapporto, ma per adesso Zakaria prende tempo, attratto anche dalle possibilità di fare esperienza altrove. La Roma sembra essere il posto giusto e trovare un accordo sull’ingaggio non sembra essere un problema. Il giocatore è forte del fatto che già a gennaio potrebbe firmare per un’altra società e per evitarlo il Borussia dovrebbe accontentarsi solo di briciole rispetto al valore effettivo, ma questo dipenderà dal rapporto che intercorre tra lui e la dirigenza.