L'uomo più chiacchierato è anche quello più decisivo. Nicola Zalewski. al centro delle insinuazioni sul recente caso scommesse in Italia, ha risposto come meglio non poteva alla convocazione con la sua nazionale. Il giocatore della Roma infatti ha siglato il 2-0 dell'Under 21 polacca, contro i coetanei dell'Estonia. Lo ha fatto con un'ottima azione personale conclusa con un destra preciso.