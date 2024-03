Roma, Zalewski: 'Io esterno d'attacco? Nel settore giovanile l'ho fatto'

La Roma si appresta a scendere in campo contro il Brighton, nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Nell'avvicinamento al match, Nicola Zalewski, schierato oggi nel tridente offensivo con Azmoun e Baldanzi, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:



IL BRIGHTON - "Il Brighton è una squadra molto forte. La Premier League è un campionato di altissimo livello, le difficoltà ci sono state all'andata e ci saranno sicuramente anche oggi: giocheremo la nostra partita con l'obiettivo di portare a casa la qualificazione".



IL RUOLO - "Nel settore giovanile ho fatto il ruolo attuale, ma Mourinho mi ha aiutato parecchio e quanto fatto con lui mi sarà utile in futuro".