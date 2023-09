Dopo una stagione (la prima) chiusa con ottime prestazioni e tanti elogi, Zalewski nelle ultime due annate si è un po' perso e in questa non è partito con il piede giusto e ieri è stato ripreso platealmente da Mancini. Appena 247 minuti giocati in 5 partite: una media di 49 per ogni match e soprattutto una condizione fisica e psicologica che non sembrano essere delle migliori. In molti se ne sono accorti e sui social si sono scatenati sotto il suo ultimo post tanto che Zalewski ha dovuto limitare i commenti.