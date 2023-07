Alla fine del primo allenamento della Roma in Portogallo, ad Albufeira, Josè Mourinho dà uno sguardo al cellulare e tac, scopre che un suo giocatore ha spoilerato la possibile formazione del debutto in campionato contro la Salernitana il 20 agosto. Ricostruiamo quello che è successo: Nicola Zalewski, come spesso fanno tutti i giocatori sui loro profili social, ha pubblicato su Instagram la formazione che ha vinto la partitella di fine allenamento. Una battuta, qualche sorriso e mille commenti dei tifosi. Dietro quella foto però potrebbe esserci qualche indicazione dell'allenatore per l'esordio in campionato. Nella foto infatti ci sono tutti giocatori - e potenziali titolari - funzionali al 3-5-2 di Mourinho



LA PROBABILE FORMAZIONE - Rui Patricio in porta; Mancini, Smalling e Llorente nel terzetto di difesa; Kristensen e Zalewski come esterni di centrocampo con Cristante-Bove mezz'ali e Aouar in regia; Belotti ed El Shaarawy in attacco. Questa potrebbe essere la probabile formazione nella testa di Mou a meno di un mese dall'inizio del campionato, al netto, chiaramente di eventuali nuovi acquisti.