Nicola Zalewski è tornato ad allenarsi con il gruppo oggi a Trigoria. Il giocatore giallorosso aveva rimediato un infortunio muscolare nel match perso dalla Roma contro il Ludogorets la settimana scorsa e non ha preso parte sia alla trasferta di Empoli, sia alla partita di ieri in casa contro l'Helsinki. Oggi il polacco è tornato regolarmente ad allenarsi con i suoi compagni e sarà convocato per il prossimo match di Serie A contro l'Atalanta. Su Instagram Zalewski ha festeggiato con questa didascalia: "Indovina chi è tornato".