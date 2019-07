Si è tagliato le vacanze per essere pronto e a disposizione del nuovo allenatore della Roma Fonseca. È Nicolò Zaniolo, che riparte oggi da Villa Stuart. Dopo le vacanze post Europeo U21 tra la Grecia e La Spezia, ieri il centrocampista è tornato nella Capitale. Questa mattina è arrivato (accompagnato da papà Igor) poco prima delle 12 alla clinica romana per sostenere le abituali visite di inizio anno per l’idoneità sportiva. Un tifoso gli ha chiesto “Resti?”, ​quesito al quale però ha preferito non rispondere, limitandosi a fare un autografo al supporter. La Juventus è da tempo molto interessata al centrocampista, ma nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Tottenham.