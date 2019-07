. Il nuovo esordio dicon la maglia della, ieri in amichevole col Gubbio, ha riavvicinato il talento azzurro al club giallorosso dopo settimane di frasi non dette, segnali e mancate intese. La strada per arrivare al rinnovo è ancora lunga, ma da alcuni giorni la situazione è più limpida.dove ha parlato subito con. Il portoghese ha detto di puntare molto su di lui, lo ha rimotivato dopo un’estate particolare.La Roma vorrebbe tenerlo, ma il ritornello a Trigoria è sempre lo stesso: di fronte a offerte “imperdibili” nessuno è incedibile. Nemmeno Zaniolo che piace aSoprattutto i bianconeri vorrebbero portarsi a casa Nicolò, ma senza fretta e quindi aspettando pure la prossima stagione. Nel frattempo hanno trovato l’accordo con laperche però non si è ancora convinto.Probabile, ma serve il rinnovo con cospicuo adeguamento visto che ad oggi l’ex interista guadagna meno di 500 mila euro a stagione. L’entourage di Nicolò - atteso a Trigoria da Petrachi nei prossimi giorni - aveva sparato alto: 2,5 milioni. La Roma era arrivata a 1,7 più bonus. ProbabileE poi? Del doman non v’è certezza. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com