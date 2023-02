E’ tutto pronto. Oggi dovrebbe suonare la campanella di uscita per Zaniolo dall’Italia, ad attenderlo a Milano da ieri c’è un aereo privato del Galatasaray con un programma ben preciso: arrivo stasera a Istanbul. In queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli. La Roma incasserà circa 23 milioni, di cui 15 di parte fissa e il restante di bonus facilmente raggiungibili. Un modo per dare meno soldi all'Inter che detiene il 15% sulla rivendita. Il giocatore percepirà 3,6 milioni a stagione fino al 2027. Il nodo più grande negli ultimi giorni è stato rappresentato dal valore della clausola rescissoria. L’entourage di Zaniolo ha provato a inserirne una a scendere negli anni: 35,30,25. E la Roma potrebbe avere 10/15% sulla futura rivendita. Il Galatasaray l’avrebbe voluta fissa a 35, ma è un ostacolo ampiamente superabile.



ACCOGLIENZA - Intanto Nicolò ha preso contatti con Icardi e l’ex compagno Sergio Oliveira che gli hanno garantito la bontà del progetto e l’ambientamento ideale in una città come Istanbul pronta ad accoglierlo da re. Ci saranno migliaia di tifosi all'aereoporto. A meno di clamorose sorprese oggi Zaniolo dovrebbe imbarcarsi per una Turchia devastata dal dramma terremoto e firmare il contratto dicendo addio per sempre alla Roma. A testimoniarlo anche una storia della mamma in viaggio proprio verso Milano. Pinto incassa così una buona somma per il mercato estivo dove uno degli obiettivi resta Frattesi. Nel frattempo, però, si studia la lista svincolati con Isco e Jesè tra i papabili.