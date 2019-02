Nicolò Zaniolo al lavoro per un doppio rinnovo. Come scrive Il Romanista, infatti, il centrocampista offensivo della Roma non sta trattando solo il prolungamento di contratto con i giallorossi, ma anche con il suo sponsor tecnico, la Nike. I suoi agenti sono in contatto con la dirigenza del brand americano per trasformare l'accordo che per ora è di semplice fornitura in un accordo di vera e propria sponsorizzazione.



RINNOVO CON LA ROMA - Se il discorso con la Nike si è appena aperto, quello con la Roma è più approfondito: contratto fino al 2024 con ingaggio superiore al milione di euro e nessuna clausola rescissoria. Questa l'offerta della Roma, con il giocatore che vorrebbe qualcosa in più in termini di ingaggio. La Juve e le big d'Europa osservano.