La Roma vuole tenerlo, anche se del nuovo contratto, che sembrava pronto qualche mese fa, ancora non c’è traccia. Il futuro a breve termine di Nicolò Zaniolo non è ancora definito: sarà ceduto per dare ossigeno alle casse giallorosse? Alla domanda rispondono gli analisti Snai, che hanno lanciato la scommessa sulla possibile partenza del gioiello azzurro. La permanenza alla Roma è l’ipotesi nettamente più probabile, a 1,30, ma non è molto alta nemmeno la quota di un passaggio alla Juve, che lo tiene nel mirino da tempo: Zaniolo bianconero dopo il 31 agosto, riferisce Agipronews, vale 3,50. Quasi identiche le possibilità di un approdo al Tottenham, a 3,75. Poi si sale verso soluzioni meno probabili: a 9,00 c’è il Real Madrid, proprio la squadra con cui Zaniolo ha esordito in maglia giallorossa, avviando la sua rapida ascesa. A 18 il Bayern, a 30 un quintetto di opzioni formato da Psg, City, Chelsea, Inter e Milan.