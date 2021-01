Dopo il doppio infortunio al legamento del ginocchio e la querelle legata al suo rapporto con la ex fidanzata Sara e la nuova fiamma Madalina Ghenea, ora- Ecco il testo del messaggio: "​Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa".