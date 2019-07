Buone notizie per la Roma e il suo Paulo Fonseca, direttamente da Nicolò Zaniolo, almeno per il momento: il centrocampista italiano infatti, reduce dalla poco positiva avventura agli Europei Under 21 con la Nazionale di Luigi Di Biagio, ha infatti chiesto alla società giallorossa di tornare ad allenarsi prima dello scadere dei suoi giorni di ferie, ovvero nel pomeriggio di giovedì 18 luglio. Una mossa importante per il classe '99, che vuole vederci chiaro in merito alla prossima stagione e soprattutto a un futuro che potrebbe essere lontano dalla Capitale.



L'OFFERTA DEL TOTTENHAM - Già, perché nonostante Zaniolo aspetti la Juventus e la Juventus aspetti Zaniolo, dato che il club bianconero e il calciatore hanno avuto modo di avere diversi contatti, nei quali si è stipulato un accordo di massima, ora c'è anche il Tottenham da iscrivere nel novero dei club seriamente interessati a lui: il club inglese per averlo infatti ha messo sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Alderweireld.



LA JUVE ASPETTA, MA NON TROPPO - Zaniolo però potrebbe rifiutare l'offerta degli Spurs: la Juve osserva infatti, forte di un'intesa verbale con l'agente dal calciatore, Claudio Vigorelli. Certo, non si potrà andare a oltranza: il classe '99 è comunque molto attratto dalla Premier e la Roma lo valuta 65 milioni, cifra alla quale il club di Levy potrebbe anche decidere di spingersi, abbassando la quota a 40 grazie all'inserimento del difensore belga nel cartellino. Una situazione da poker, insomma: chi farà la prima mossa?



