Una bestemmia, chiara e inequivocabile. Urlata in faccia all'arbitro Feliciani nel tunnel poco prima di rientrare in campo per il secondo tempo di Roma-Genoa. Nicolò Zaniolo rischia grosso visti i precedenti per episodi analoghi (vedi il caso Cataldi). Potrebbe arrivare infatti una squalifica che gli impedirebbe di giocare il quarto di finale di coppa Italia contro una tra Napoli e Cremonese. Le immagini sono a disposizione del Giudice Sportivo che deciderà di conseguenza.



L'EPISODIO - L'attaccante romanista, già nervoso a fine primo tempo tanto da strapparsi la maglietta, è stato ripreso dalle telecamere di Sportmediaset mentre stava discutendo con la terna arbitrale prima di tornare in campo. Zaniolo, con un certo nervosismo, discuteva un episodio del primo tempo riguardo una trattenuta di Dragusin e ha detto chiaramente: «Era fallo quello, p**** ***». La bestemmia si è sentita chiaramente e i commentatori non hanno potuto fare altro che spostare l'attenzione su altro e non commentare ciò che era appena accaduto. I tifosi che erano davanti alla televisione si sono accorti immediatamente e sui social impazza l'hashtag con il nome di Zaniolo peraltro fischiato dall'Olimpico ieri sera.