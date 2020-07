. Il talento azzurro anche col Verona è subentrato dalla panchina dopo il lungo stop, ma al contrario di quanto avvenuto a Brescia ha fatto parlare di sé in modo negativo. Al termine della partita, infatti, non è sfuggitoil difensore se l’è presa con Nicolò, secondo lui colpevole di non fare la fase difensiva e di non rincorrere gli avversari quando stavano cercando l’ultimo assalto alla porta di Pau Lopez., con Mancini che ha continuato a sgridare Zaniolo. Al difensore non è piaciuto l’atteggiamento con cui è entrato in campo il giovane talento della Roma, subentrato al 66′ a Pellegrini. Al 71′ si è anche beccato un giallo per una gamba tesa che ha colpito il volto di Empereur. Ancheè intervenuto appoggiando le lamentele di Mancini.A fine partita Fonseca si è schierato dalla parte del difensore “Gianluca ha sempre un grande atteggiamento, ha reagito perché Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e non l’ha fatto – le parole a Sky -. Io sono dalla parte di Mancini. Adesso Nicolò deve capire che quando entra deve lavorare per la squadra, non mi è piaciuto oggi.Negli spogliatoi la questione è stata affrontata marginalmente, ma già oggi Fonseca dovrebbe parlare con il numero 22 come ha fatto in passato con altri calciatori. Il portoghese a dire il verotanto che prima del match era stato chiaro: "Zaniolo col Brescia ha fatto bene, ma prima viene il gruppo. Conta la squadra non il singolo".per Zaniolo che domenica contro l’Inter affronterebbe la sua ex squadra. Fonseca d’altronde ha dimostrato di saper usare spesso il bastone con quest’anno. Bruno Peres, Juan Jesus, Under e Kluivert sono solo gli ultimi esempi.Non è la prima volta che Zaniolo si fa riprendere per atteggiamenti poco convincenti. Lo scorso anno, dopo il boom del ragazzo sotto la gestione Di Francesco, fua bacchettarlo e ad escluderlo spesso dall’undici titolare per poi bocciare il paragonare con Totti. E in quell’estateper comportamenti poco professionali durante l’Europeo. Una decisione che convinse pure il ct Mancini a tenerlo fuori dalla Nazionale maggiore per un po’.mise in guardia Zaniolo:. Lui nell'ultimo periodo ha smarrito valori e concetti e con lui parlerò e cercherò non di ridimensionarlo, è giovane e le cazzate le fanno tutti”. Insomma la sensazione è a Nicolò serva ogni tanto un bagno di umiltà.Le critiche pubbliche di Fonseca a Zaniolo tuttavia potrebbero modificare alcuni scenari di mercato. La Roma non vuole privarsi di Nicolò considerato un potenziale campione e un personaggio mediatico importante per il club. E lo stesso giocatore vorrebbe restare nella capitale almeno per un’altra stagione. Alla finestra c’è soprattutto lapronta a presentare un’offerta da 50 milioni. Ma pure altri club europei comeLa Roma conta di rimettere subito Zaniolo in riga ma a fine stagione alcune considerazioni andranno affrontate.