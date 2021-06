"Ci siamo". Nicolò Zaniolo non vede l'ora di tornare e non perde occasione di sottolinearlo con i messaggi che manda attraverso i social network. L'infortunio è alle spalle, dal momento che ha ricevuto tutti i via libera del caso dal professor Fink, l'ortopedico che nel settembre scorso l'ha operato in Austria. E Mourinho lo ha convocato a Trigoria una settimana prima rispetto al resto della squadra, scrive Il Corriere della Sera. Il tecnico portoghese nelle scorse settimane si è voluto sincerare personalmente dei progressi e delle sue condizioni.