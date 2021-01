Alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio, Nicolò Zaniolo continua sui social a caricare squadra e tifo a due giorni dal derby in programma venerdì sera all'Olimpico. "'Un Gladiatore in clima derby'.FORZA ROMA!", ha scritto il giallorosso pubblicando un'immagine che lo vede raffigurato in versione gladiatore.