Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post del match col Parma:



Il premio del miglior giovane dalla Lega Calcio: che significato ha per te? "Un significato importantissimo, sono felicissimo di ricevere questo premio, spero di vincerne altri in futuro continuando a lavorare in allenamento. È una grande soddisfazione e, guardando avanti, bisogna prenderne altri."



Su Daniele De Rossi. "Non servo io a descriverlo come persona e come calciatore. Oggi ho provato tantissime emozioni e brividi per una persona così, amata così in questa grandissima città. Spero soltanto di fare la metà di quello che ha fatto lui. Ora devo lavorare in allenamento."



A Roma c’è molta attesa per l’incontro tra Società e procuratore per l’adeguamento del tuo stipendio.

"Sono molto positivo per l’incontro che si terrà a breve. Di questa cosa parlerà il mio agente con la Società, ma io sono positivo."