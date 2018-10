Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma, parla a Sky Sport: "Primo bilancio? È una soddisfazione, pensavo accadesse molto meno di quello che è accaduto, speriamo di continuare cosa. La convocazione con l'Italia? Stavo guardando Sky, è uscita la notizia ed ero incredulo. Ho chiamato mio padre, sono andato là e spero possa richiamarmi in futuro. Esordio al Bernabeu? Stavo pensando poco, non so bene spiegare la sensazione, è un qualcosa che non si può immaginare, De Rossi mi ha aiutato tanto. Tremavano un po' le gambe, poi dopo ho pensato solo a giocare".



DI FRANCESCO E MANCINI - "I consigli del mister? Di mettermi a disposizione, prima del Real Madrid mi ha detto di fare quello che so fare, che l'allenamento sarà lo specchio della partita. Mancini? Quando ci siamo salutati, ha detto che ha grande fiducia in me, ora sta a me dimostrare che ha ragione".



PUNTO DI RIFERIMENTO - "De Rossi, dà sempre i consigli giusti. Il mio idolo? Kakà, per me lui è un giocatore fantastico. Sarebbe un sogno essere come lui"