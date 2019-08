"Il più forte è Ronaldo, ma il mio eroe era senza dubbio Kakà". Nella lunga intervista rilasciata da Zaniolo a These Football Times si parla anche di argomenti extra Roma. "Il mio eroe è stato sicuramente Kakà specialmente durante i suoi anni al Milan e con il Brasile. L’ho guardato spesso. Era il centrocampista offensivo perfetto: forte, tecnicamente perfetto e in grado di fare assist e segnare. Questo è quello che volevo essere da bambino e che spero di diventare ancora oggi. Ho guardato i suoi video, studiato i movimenti e ho provato a portare elementi del suo gioco nel mio dal momento che anche io sono anche forte, alto e provo a fare un calcio tecnico. Il più forte contro il quale ho giocato? Ovviamente Ronaldo, è perfetto fisicamente e difficile da marcare. Anche Luka Modric. Mi ha impressionato per il modo di toccare la palla e per come la fa girare. E’ piccolo ma difficile da spostare. Si gira e si muove velocemente e prende una grande posizione. E’ stato difficile stargli dietro. Difensivamente dico Varane. E’ veloce, tecnico e forte. E’ uno dei più difficili da superare tra coloro che ho affrontato, specialmente nell’uno contro uno".