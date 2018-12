Così Zaniolo ha parlato a Roma TV dopo la vittoria della Roma contro il Sassuolo: "Primo gol in Serie A? Una serata perfetta, faccio fatica a realizzare ancora. L'importante erano i tre punti, ora testa al Parma dove dobbiamo vincere per continuare la corsa alla Champions. Una buona Roma tra la partita contro la Juventus e questa? Sì, c'era voglia di vincere, di tornare a fare bene anche davanti ai nostri tifosi. Abbiamo giocato bene, pressandoli sempre alti e abbiamo vinto meritatamente. La posizione da trequartista? Il mister mi dice quello che devo fare e lo faccio. L'occasione persa nel primo tempo? Avevo la palla sul destro, mi è rimasta un po' sotto, il portiere è uscito ed ho provato a scavarla ma non mi è riuscito il pallonetto. Sicuro di segnare in quell'occasione? Sì, segnare in Serie A è il mio sogno fin da quando sono bambino e l'avevo cercato anche nelle partite precedenti. Sto lavorando in allenamento e questo alla lunga paga. Il motivo del cambio? Avevo i crampi".