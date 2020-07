Mi ha girato la storia un amico mio, dite che è effettivamente Zaniolo? pic.twitter.com/xgxoyrZ7Vg — Jio (@JioH501) July 28, 2020

. E' la fotografia di tanti giovani in questo post lockdown.che ieri sera si è concesso infatti un momento di relax, tra musica, risate e qualche selfie. In tutte le foto e video raccolte nel locale il giocatore, che si trovava in compagnia dell'ex giallorosso, non indossava mascherina, era in una zona privé ma non sembra mantenere le distanze di sicurezza (anche con parecchi tifosi) raccomandate dalla società., concessione che si sono fatti in passato anche colleghi calciatori più illustri e di esperienza del giovane romanista. A 22 anni può capitare,