Ha giocato pur sapendo di non essere al meglio. E almeno per un tempo le cose sono andate bene. Poi, al 10’ della ripresa, Zaniolo è stato costretto ad uscire per un fastidio al polpaccio destro, lo stesso che lo aveva tormentato in settimana. Oggi, o al massimo domani, verrà di nuovo visitato, per capire se riuscirà ad esserci contro la Spal. Dzeko, Fazio e Kolarov torneranno sabato perché ieri erano squalificati, mentre per De Rossi, Pellegrini Manolas appuntamento dopo la sosta. Proverà a rientrare Ünder, che non gioca da un paio di mesi per una lesione muscolare con ricaduta.