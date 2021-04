Prosegue il recupero di Nicolò Zaniolo dall'infortunio al ginocchio sinistro subìto lo scorso settembre con la maglia dell'Italia. Il 22 giallorosso, seguendo il programma, oggi ha lavorato con la Roma Primavera. Nicolò è tornato per la prima volta in gruppo con i ragazzi di Alberto De Rossi ma ancora non può andare a contrasto e il suo rientro - nel migliore dei casi - potrà avvenire solo per le ultime 2 giornate.