“Caccia ai gioielli italiani”, è il titolo stamattina di Tuttosport a proposito del mercato della Juventus. Seocndo il quotidiano sportivo torinese ieri Fabio Paratici ha incontrato all’Hotel Melia Fenix Claudio Vigorelli, agente di Niccolò Zaniolo.





L’operazione si annuncia complessa per costi (oltre i 50 milioni), concorrenza (ci sono Real Madrid e Chelsea) e scarsissima volontà da parte della Roma di cedere il giovane centrocampista che al sito ufficiale del club giura fedeltà: “Restare qui per tutta la carriera? Alla fine giocando in squadra con De Rossi e Florenzi, o vedendo a quello che ha fatto Totti, capisci quanto si possa essere attaccati a squadra e tifosi”