L'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sullo Zorya Lugansk, condita dal suo ritorno al gol: "Una vittoria importante per la squadra, non era facile passare il turno. Questo è l’importante, più che la soddisfazione personale. Io posso giocare più centrale o esterno, il mister mi ha detto di giocare lì e l’ho fatto. Sono a disposizione della squadra".



Sulle ultime due panchine: "Sono state scelte del mister ma a me piace rispondere sul campo. Cosa mi sta insegnando Mourinho? A non accontentarsi della buona prestazione, ci insegna a migliorarsi sempre".