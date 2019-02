"Il pizzino di Paratici è un indizio". Nicolò Zaniolo finisce nel mirino della Juventus: E' quanto sostiene La Gazzetta dello Sport, spiegando come il rinnovo con la Roma sia un rebus e che la permanenza del giovane centrocampista in giallorosso sia legata anche alla qualificazione della squadra di Di Francesco alla prossima Champions League. Le big europee sono sulle tracce di Zaniolo, Real Madrid, Barcellona, Chelsea e PSG, ma i bianconeri hanno già iniziato le manovre: contatti concreti seppur indiretti, scrive la rosea, la base per trattare in estate potrebbero essere quei 40 milioni di euro indicati nel foglietto di Paratici ai quali aggiungere eventualmente una contropartita tecnica gradita a Monchi, come ad esempio Daniele Rugani.