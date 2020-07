Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv per commentare la vittoria dei giallorossi contro il Brescia: "Due vittorie importanti, per la classifica ed il morale. Non c'era una questione di modulo ma di testa. Ora stiamo lavorando bene, anche in allenamento siamo concentrati. Ora continuiamo fino alla fine, sperando di vincerle tutte. Europa League? Non sono al 100%, mancherà ancora un mese e penso di poter tornare quello di prima, potrò dare una mano".