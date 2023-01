Nicolò Zaniolo lascia Roma. Per ora con direzione La Spezia dopo la paura nella nottata dopo le minacce subite sotto casa. Ma il prossimo viaggio potrebbe essere più lontano. In queste ore, infatti, il calciatore si è convinto a cambiare aria a costa di rinunciare al Milan che era la sua meta più gradita. L’agente Vigorelli è al lavoro su due tavoli: il Lipsia e il Bournemouth.



LE OFFERTE - Il club tedesco è arrivato a offrire 2,5 milioni più bonus al calciatore, su per giù la cifra percepita a Roma. Attualmente al terzo posto in Bundesliga il Lipsia deve sostituire Dani Olmo ed è pronto a un prestito con obbligo di riscatto da circa 27 milioni. Zaniolo riflette, ma l’offerta del Bournemouth per ora resta la migliore visto che supera i 4 milioni a stagione per il giocatore e sfiora i 30 milioni per la Roma con percentuale 10% su futura rivendita. Una risposta definitiva potrebbe arrivare in serata. Intanto, come detto, Zaniolo non si è allenato in accordo con la società e ha lasciato la capitale togliendo anche dalle Bio di Instagram la dicitura “Roma”. L’addio sembra vicino, se si dovesse concretizzare a breve la Roma proverebbe poi a cercare il sostituto con Ziyech in vantaggio. Sullo sfondo il Siviglia che però non sembra in grado di pareggiare le offerte.