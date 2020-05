Dalla Juventus alla Juventus. Un crociato che va ko sul prato dell’Olimpico dopo una cavalcata splendida, a un ginocchio che sta guarendo del tutto che gli potrebbe permettere di rientrare per l’ultima di campionato. Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo della Roma, è pronto a tornare a lavorare, visto che il legamento ha recuperato la stabilità necessaria. E, come scrive il Corriere dello Sport, il professor Mariani, che lo ha operato 4 mesi fa, gli ha detto, scherzosamente: “Non ti voglio più vedere”.



Visite di controllo terminate, quindi, ora la palla passa allo staff della roma, tra campo e palestra, per ritrovare condizione e intensità. A casa, in questi mesi di quarantena, ha corso sul tapis-roulant, ora a poco a poco svolgerà prima lavoro atletico e poi col palllone. Giocare, quindi, in campionato entro la fine della stagione, se riprenderà, ma non in Europa League, che si svolgerà in agosto. Il motivo? La Roma, a gennaio, lo ha escluso dalla lista, non potendo prevedere il futuro. Recupero, minuti in Serie A e poi rinnovo: questi, per ora, sono gli obiettivi del 22 giallorosso.