L'attuale accordo che lega Nicolò Zaniolo e la Roma potrebbe presto essere rinnovato. Pace fatta? Non proprio, ma la volontà di proseguire insieme resta valida premiando anche il rendimento (in campo) del ragazzo. Secondo il Corriere dello Sport oggi il suo ingaggio si attesta sui 2,2 milioni di euro e con il rinnovo potrà arrivare a tre. Nell'incontro fra l'agente e l'ad Fienga si metteranno le basi per arrivarci a settembre.