Rinnovo con (sostanzioso) aumento o addio. Non sembra esserci altra via tra Zaniolo e la Roma, scrive Leggo. Nicolò fa sapere un po' a tutti di non aver intenzione di restare alle condizioni attuali e chiede uno stipendio alla Abraham oppure la cessione. Il club ritiene, invece, che il momento di chiedere un aumento così importante non è ancora arrivato. Un muro contro muro che proverà ad ammorbidirsi la prossima settimana quando Pinto e l'agente Vigorelli si incontreranno. Zaniolo resta sul mercato, ma non si accettano offerte inferiori ai 50 milioni. Milan e Juve ancora devono presentarle. All'estero quei soldi può spenderli il Newcastle ma Zaniolo preferisce restare in Italia. In caso di partenza la Roma potrebbe rimpiazzarlo con Berardi, se resta potrebbe bastare l'arrivo di Mertens.